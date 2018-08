Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin si cancelarul Angela Merkel au discutat despre conflictele din Ucraina si din Siria, precum si despre Iran si despre gazoductul Nord Stream 2, in cadrul convorbirilor avute in apropiere de Berlin, in urma carora, insa, nu s-a inregistrat niciun progres, transmite Reuters.…

- Cancelarul Angela Merkel a declarat luni ca Germania doreste sa vada prosperitate economica in Turcia si ca Ankara ar trebui sa asigure independenta Bancii sale Centrale, relateaza Reuters. "Nimeni nu are un interes pentru o destabilizare economica in Turcia. Dar trebuie facut totul pentru…

- Fostul presedinte catalan Carles Puigdemont, care se afla in Germania de patru luni, a anuntat miercuri ca se intoarce ”in acest weekend” in Belgia, dupa ce justitia spaniola a retras mandatul de arestare european emis pe numele sau, relateaza AFP conform News.ro . ”In acest weekend ma voi intoarce…

- Assadollah S., un diplomat iranian aflat în Austria, a fost arestat în Germania sub suspiciunea de implicare în organizarea unui atentat terorist împotriva unui miting al opozitiei iraniene în Franta, au declarat marti

- Assadollah S., un diplomat iranian aflat in Austria, a fost arestat in Germania sub suspiciunea de implicare in organizarea unui atentat terorist impotriva unui miting al opozitiei iraniene in Franta, au declarat marti surse sub rezerva anonimatului, relateaza dpa. Procurorii belgieni afirma ca barbatul…

- Autoritatile din Statele Unite au dejucat un atentat care urma sa fie comis de Ziua Independentei, pe 4 iulie, arestand un simpatizant al retelei teroriste Al-Qaida, anunta Biroul Federal de Investigatii (FBI).

- Barbatul, rezident al unui oras din nord-vestul Germaniei, a fost arestat imediat de politisti, care suspecteaza ca acesta ar putea fi vinovat de decesele a aproximativ 21 de persoane care au lucrat pentru aceeasi companie. In varsta de 56 de ani, angajatul a fost arestat de catre politisti in luna…

- Domul din orasul german Koln a fost evacuat vineri de frica unui atac terorist, un suspect roman fiind arestat preventiv, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate germane citate de publicatiile Express si Sachsische Zeitung.