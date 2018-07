Papa Francisc a acceptat demisia unui cunoscut cardinal american, acuzat ca a abuzat sexual un adolescent in urma cu aproape 50 de ani. Theodore McCarrick, in varsta de 88 de ani, este fost arhiepiscop de Washington. El trebuie sa efectueze ”penitența și rugaciune” in așteptarea unui proces canonic, arata Vaticanul, potrivit BBC . Luna trecuta, Oficialii Bisericii susțineau ca acuzațiile la adresa lui sunt credibile, deși McCarrick a spus ca nu-și amintește sa fi abuzat pe cineva in trecut. McCarrick ar fi agresat sexual un adolescent in timp ce era preot la New York, in anii 70. Acuzațiile au…