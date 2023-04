Un prahovean… „oltean“ Selecționata Under 15 a Romaniei, antrenata de Victor Ene, va participa in perioada 22 aprilie – 3 mai la “Torneo delle Nazioni” din Italia. Pe lista jucatorilor convocați se fla și Ninaci, mijlocaș format la Viking Pruszinski, plecat apoi la Petrosport, de unde a fost imprumutat la CSU Craiova! Programul meciurilor: Miercuri, 26 aprilie, ROMANIA – Slovenia, Bilje/Slovenia, ora 18:00 (ora Romaniei) Joi, 27 aprilie, ROMANIA – Emiratele Arabe Unite, Monfalcone/Italia, ora 19:00 (ora Romaniei) Sambata, 29 aprilie, ROMANIA – adversar nedesemnat Luni, 1 mai, ROMANIA – adversar nedesemnat Lotul convocat… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

