Un prahovean a disparut pe drumul spre Italia. Barbatul a plecat de 8 zile spre locul de munca si nu a mai fost de gasit

- Update! Batranul a fost gasit decedat in cursul nopții trecute, intr-o zona impadurita din apropierea municipiului Campulung. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș, din primele verificari nu au rezultat suspiciuni, iar cauza decesului urmeaza sa fie stabilita dupa efectuarea autopsiei.…

- Polițiștii din cadrul Sectiei Nr. 2 de Politie Ploiești au fost sesizati, duminica, de familia unui barbat de 75 de ani, cu privire la faptul ca acesta a fost externat, in cursul zilei de sambata, dar nu a mai ajuns la domiciliu. Polițiștii au fost alertați de nepoata barbatului, care a anunțat…

- La data de 17 august a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliției Rurala Rucar au fost sesizați cu privire la faptul ca in ziua de 12 august a.c., NITU MARIAN, de 32 de ani, a plecat de la domiciliul sau din comuna argeșeana Dambovicioara și nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime de 1,70 m, constituție…

- Rata locurilor de munca vacante in primul trimestru a fost de 1,9%, atat in UE, cat si zona euro, arata Eurostat. Statele membre cu cele mai mici rate ale locurilor de munca vacante – Polonia (0,6%), Italia, Irlanda si Bulgaria (toate cu 0,7%) si Romania (0,9%). La polul opus, statele membre cu cea…

- Minorul de 14 ani din Campina, care a plecat in mod voluntar de la adresa de domiciliu pe 11 iunie, a fost gasit de politisti in orasul Buftea, judetul Ilfov. Politistii precizeaza ca minorul de 14 ani din Campina, disparut de joi de la domiciliu, nu prezenta urme vizibile de violența și a declarat…

- Desfașurare impresionanta de forțe implicate in cautarea barbatului in varsta de 84 de ani din localitatea Tarna Mare care a disparut de la domiciliu in urma cu o saptamana. Barbatul disparut de la domiciliu se numește SZEMER ȘTEFAN, are 84 de ani, este domiciliat in localitatea Tarna Mare, a plecat…

- Pe 7 iunie, Gigel Berbecariu, de 59 de ani, cu domiciliul in comuna Seaca de Camp, județul Dolj, a plecat voluntar de la locul de munca din comuna argeșeana Rucar, fara a mai reveni. Semnalmente: inalțime 1,65 m, greutate 60 kg, constituție atletica, par carunt, tuns scurt, ochi caprui, ten inchis,…

