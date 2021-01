Stiri pe aceeasi tema

- Un calator din India a scapat in ultima clipa cu viata, in fata unui tren care, spre norocul lui, nu circula cu viteza pentru ca intra in gara. Omul traversa platforma de cale ferata, cand i-a scapat pantoful si s-a intors sa-l recupereze si sa si-l puna inapoi in picior, scrie digi24.ro

- Un barbat a fost prins in flagrant in momentul in care oferea mita 1.000 de lei unui polițist din Hoghiz, județul Brașov, ca sa nu ii faca dosar penal. Acesta a fost prins la volan fara permis de conducere.

- Un tanar de 29 de ani, a fost reținut, fiind suspectat de omorul vecinului sau. Incidentul a avut loc in dupa amiaza zile de 18 decembrie, o femeie a anunțat poliția ca intr-un apartament a depistat cadavrul unui barbat.

- Daca unii oameni tind sa urce pe cei mai inalți munți din lume, alții se cațara pe cele mai inalte cladiri. Este și cazul rusoaicei Angela Nikolau, in varsta de 27 de ani, care cutreiera lumea, pentru a face poze și filmulețe ce-ți taie respirația.

- Un barbat de aproximativ 50 de ani a fost lovit de tren în Apahida, în aproapierea strazii Decebal. În urma incidentului, victima a suferit daune mari. Brațul i-a fost smuls. În momentul actual este barbatul este…

- Un polițist de 22 de ani a reușit sa devina erou pentru un barbat. Aceasta a incercat sa se sinucida, insa organul legii a ajuns la timp și astfel a reușit sa-l convinga sa nu faca gestul necugetat!