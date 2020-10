Stiri pe aceeasi tema

- Alin Rosieanu, tanarul politist de 21 de ani, originar din Motru, care a fost implicat in urma cu aproximativ trei saptamani intr-un accident rutier, a murit in spitalul Municipal Constanta.

- Tanara interpreta de muzica populara din Suceava, Dana Cușnir, a murit in cursul dimineții de ieri, 14 septembrie 2020, intr-un grav accident rutier, care a avut loc pe raza localitații Darmanești. Tragedia s-a produs in jurul orei 07:00, atunci cand tanara de 23 de ani se intorcea de la un eveniment…

- Un tanar de 27 de ani a fost grav ranit in urma unui accident rutier produs, in noaptea de marti spre miercuri, pe drumul national DN 29, pe raza localitatii Rachiti, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Delia Neniscu, informeaza Agerpres.Citește…

- Un politist a murit in aceasta dimineata, 13 august, intr-un accident rutier produs in apropierea satului Bulboaca, raionul Anenii Noi. Tanarul de 21 de ani a pierdut controlul volanului, iar automobilul a derapat, izbindu-se intr-un copac, transmite IPN.

- Patru oameni si-au pierdut viata si tot atatea familii au ramas cu traume pe viata dupa ce nepotul prefectului de Vaslui a produs un accident rutier si a intrat in plin intr-o caruta. S-a intamplat in luna martie anul acesta pe Drumul European 581, in apropierea municipiului Barlad. Victimele fusesera…

- Un barbat a murit, in urma unui accident rutier pe DN22, in judetul TulceaIn jurul orei 16:50, Detasamentul de pompieri Tulcea a fost solicitat sa intervina in urma unui apel prin intermediul sistemului unic pentru apeluri de urgenta 112, pentru descarcerarea si acordarea primului ajutor medical victimei…

- Un barbat din Petroșani și-a pierdut viata intr-un accident rutier care a avut loc in Defileul Jiului. Incidentul rutier s-a petrecut pe raza județului Gorj. „Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca un barbat de 49 de ani, din municipiul Petroșani, in timp ce conducea o autoutilitara…

- I-au salvat viața și vederea printr-o interventie endovasculara efectuata in premiera in țara noastra la Spitalul Clinic Republican. Pacientul, un barbat de 43 de ani, a suferit un traumatism cranio-cerebral in urma unui accident rutier.”Așa arata ochiul pana la intervenție.