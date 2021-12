Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea interlopa „Spaidar”, care, potrivit autoritaților, nu mai exista de aproape doi ani, pare foarte impresionata de declarațiile polițiștilor și procurorilor. Și, ca sa demonstreze ca, intr-adevar, ii merge rau de cand au trecut polițiștii pe la el, Vali Ali posteaza periodic imagini cu viața…

- Un adolescent de 15 ani a fost reținut pentru 24 de ore in cazul incendiului de la Constanța, in care au ars 35 de apartamente și 37 de mașini, a anuntat joi seara Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, citat de Digi24 . IPJ Constanța informeaza ca in urma cercetarilor desfașurate de polițiști…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a explicat in exclusivitate pentru TVR cum a decurs interviul cu jurnaliștii italieni de la televiziunea RAI și cum a aparut conflictul care a necesitat intervenția poliției.

- Un roman a ințepat cauciucurile a 91 de mașini in Austria, pentru ca era deranjat de zgomotul produs de vecini Un barbat de naționalitate romana a ințepat cauciucurile a 91 de mașini in districtul Bindermichl din orașul austriac Linz, informeaza publicația Nachrichten. Atacurile au avut loc timp de…

- Senatoarea Diana Șoșoaca da in judecata poliția dupa ce a fost amendata pe baza unor imagini in care aparea fara masca intr-un spațiu inchis. Senatoarea i-a dat mai multe dedicații lui Raed Arafat, la ziua de naștere a soțului sau, care a fost sarbatorita la un restaurant din Iași. Deși poliția nu…

- Cei patru indivizi suspectati de omorul dublu din satul Hiliuti, raionul Falesti au fost retinuti de politie.Angajații Direcției Crime Grave a INI, in colaborare cu colegii de la Direcția Nord a INI, IP Falești, IP Balți au reusit sa identifice și rețina patru indivizi cu

- Poliția de Frontiera a transmis primele informații cu privire la cazul de vineri dimineața, de la Laura-Vicovu de Sus, unde o mașina urmarita de poliție s-a rasturnat pe drumul județean. Țigari din mașina au sarit pe carosabil și in șanțul de la marginea drumului.Polițiștii de la Sectorul de ...

- Poliția de Frontiera din Sighetu Marmației este in doliu! „Ramas bun, dragul nostru coleg! Vei ramane mereu in gandurile și in inimile noastre!” Dacian Lazar, șeful Poliției de Frontiera Berveni, Satu Mare, a murit de Covid la doar 43 de ani. Acesta nu era vaccinat și contactase virusul in urma cu 3…