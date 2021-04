Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a fost amendat cu 1.500 de lei pentru ca nu a purtat masca de protecție conform legislației in vigoare, informeaza Poliția Capitalei.”Direcția Generala de Poliției a Municipiului București va informeaza ca pentru nerespectarea prevederilor Legii nr 55 din 2020 privind…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat, miercuri, la finalul ședinței de Guvern, ca a fost aprobat in prima lectura proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat, iar saptamana viitoare acesta ar urma sa fie trimis Parlamentului.

- Vloggerul Andrei Șelaru, cunoscut sub numele Selly, a fost amendat de polițiștii din Ilfov pentru nerespectarea masurilor de protecție individuala, au declarat surse judiciare pentru Libertatea. Contactat de ziar, Selly a afirmat ca „sunt la masa, nu pot vorbi”. Sancțiunile Poliției au venit in urma…

- Local din Alba, AMENDAT de jandarmi cu 5000 de lei, dupa ce trei persoane au fost prinse fumand in interiorul sau In urma unor verificari, 3 persoane au fost sancționate cu avertisment scris pentru incalcarea prevederilor ce interzic fumatul in spațiile publice inchise, iar societatea comerciala cu…

- Cu ocazia controlului efectuat, in trafic, la un micobuz de transport persoane, polițiștii din Zlatna au constatat ca șoferul acestuia nu respecta regulile de protecție sanitara și nu purta masca. A fost sancționat contravențional, cu amenda in valoare de 500 de lei, in conformitate cu prevederile Legii…

- Administratorul unui local din Sectorul 1 care oferea mancare gratuit a fost amendat cu 10.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. "Referitor la faptul ca mai multe persoane nu respecta distantarea…

- Deputatul USR PLUS Iulian Bulai a fost amendat de CNDC cu 5.000 de lei pentru un mesaj despre Iisus Hristos postat pe contul sau de Facebook in urma cu un an. CNCD susține ca postarea „aduce atingerea...

- Premierul Florin Citu a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa la Platul Victoria, ca salariul minim in Romania va creste cu 3,1%. "Salariul minim va creste in 2021 cu 3%, asa cum v-am anuntat, peste rata inflatiei in 2020, deci si peste estimarea de rata de inflatie in 2021, deci pastrand…