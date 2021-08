Un politician milionar din Rusia a ucis un bărbat crezând că este un urs Un politician milionar din Rusia a recunoscut ca a ucis un barbat pe care l-ar fi confundat cu un urs brun, relateaza BBC.



Igor Redkin, 55 de ani, a declarat pentru presa rusa ca a auzit un urs care ar fi dat târcoale mormanelor de gunoi de la marginea localitații Ozernovsky din Kamceatka.



Politicianul a tras focuri de arma dorind sa sperie animalul, iar mai târziu a aflat ca un localnic a fost ranit în zona, exact în aceeași perioada.



Barbatul de 30 de ani care a fost ranit nu a mai putut fi salvat de medici și a fost declarat mort la spital, ulterior… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

