Un ploieştean, pe „lista scurtă” a Federaţiei Fostul jucator al Petrolului, ploiesteanul Adrian Ursea, tehnician stabilit de o buna perioada de timp peste hotare, a devenit «interesant» pentru Federatia Romana de Fotbal, site-ul Prosport anuntand ca presedintele FRF – Razvan Burleanu a plecat la Nisa pentru a discuta cu acesta posibilitatea de a deveni selectionerul primei reprezentative! Interesant este ca mare parte dintre cei nominalizati ca sa preia prima reprezentativa au «trecut petrolist», Ursea fiind – asa cum spuneam, jucator emblematic in perioada anilor ’90, apoi Edward Iordanescu a evoluat pentru Petrolul in anul 2003, ca jucator,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

