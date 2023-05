Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta saptamana, delegația de afaceri timișeana condusa de Președintele CCIA Timiș, Florica CHIRIȚA, se afla in Portugalia unde participa la un Forum de Afaceri și intalniri B2B la Porto, oraș infrațit cu Timișoara, principal centru industrial al țarii și al doilea ca importanța dupa Lisabona.

- Seful diplomatiei ucrainene Dmitro Kuleba se numara printre participantii extrem de discretei reuniuni a grupului Bilderberg, care se desfasoara anul acesta la Lisabona, de joi pana duminica, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Liderii celor 7 țari ale Grupului G7 (Franța, SUA, Regatul Unit, Canada, Japonia, Italia și Germania) se intrunesc vineri, la Hiroshima, cu scopul de a decide o inasprire a tonului fața de Rusia, dupa 15 luni de agresiune contra Ucrainei, dar și pentru a adopta o poziție comuna in fața Chinei. Pe agenda…

- Benfica - Porto, meci contand pentru etapa a 27-a din campionatul Portugaliei, este programat, vineri, 7 aprilie, de la ora 20:00, pe Estadio da Luz din Lisabona si va fi transmis in direct de Prima Sport 3.

- Muzeul Național al Banatului, in parteneriat cu Fundația Herczeg, Fundația „Societatea de Istorie și Arheologie din Banat” și cu sprijinul Constructim S.A., prezinta la Timișoara lucrarea monumentala The Middle Way (2014) a sculptorului Bogdan Rața. Realizata din rașina sintetica, in culoarea roșu Liverpool,…

