Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt 15 zile pana la cel mai mare festival de pe o plaja din Europa, Neversea. Organizatorii vin cu noutati si anunta line-up-ul complet pentru toate scenele festivalului, unde vor urca peste 150 de artisti din peste 20 tari din Europa, SUA, America de Sud si Egipt.

- Protecția divina ajunge in viața nativilor uneia dintre zodiile de apa. Ingerii ii protejeaza pe acești nativi de toate lucrurile rele, in luna iulie. Viața lor se va schimba in bine in scurt timp.

- Relația cu oamenii din jurul nostru reprezinta un aspect foarte important. Cu cat suntem mai nervoase, mai puse pe cearta sau mai dușmanoase, cu atat parca lucrurile din viața noastra nu ies cum ne-am propus. Cand vine vorba de prieteni, lucrurile devin și mai sensibile. Prietenii buni sunt parte din…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca țara noastra este una extrem de frumoasa și speciala. Ei bine, daca vrei sa ajungi intr-un loc minunat, confundat de romani cu Thailanda, ai nimerit bine! Exista o plaja salbatica la mare cautare de turiștii de pretutindeni. Tu ai auzit de acest loc de vis?

- Cei patru semifinaliști Survivor Romania 2022 se apropie cu pași rapizi de marea finala de marți, 31 mai, de la PRO TV. Ionuț Popa, Alex Delea, Elena Chiriac și Alexandru Nedelcu sunt cei patru supraviețuitori ramași in competiție. Ce planuri au semifinaliștii pentru marele premiu. Ce ar face cei patru…

- Romania este o țara spectaculoasa, lucru descoperit in fiecare an de din ce in ce mai mulți turiști straini care se minuneaza de frumusețile locului. Natura ne-a oferit reale oaze de liniște in special in unele zone care pare ca sunt desprinse din filme. O plaja salbatica din Romania arata exact ca…

- Cel mai nou episod „Insula Iubirii”, difuzat aseara, la Antena 1 a demonstrat faptul ca strategiile se schimba tot mai evident si daca fetele, la inceput mai dezinvolte, se pun la adapost de tentatii si devin mai calculate. De partea cealalta sunt baietii, mai crispati in primele zile, care acum se…

- Robert Powell a avut, fara doar și poate, cel mai convingator rol din "Iisus din Nazareth" și, pentru scena finala, crucificarea, el a mancat 12 zile numai branza, pentru a slabi. Ce i s-a intamplat in momentul cand a fost ridicat pe cruce: "Era sa-mi rup spatele".