Un pescar a fotografiat cele mai înfiorătoare creaturi pe care le-a prins. Cum arată "demonii din iad" FOTO Pescarul posteaza regulat, pentru mii de urmaritori pe Twitter si Instagram, descoperirile lui din adancurile marii. De obicei, le gaseste in marile Norvegiei si Barents. Peste cu FATA UMANA, filmat de un pescar. Imaginile au rupt Internetul VIDEO Un internaut a marturisit ca vietatile par desprinse din cosmarurile lui, in timp ce altul a descris un peste drept un demon din iad . O persoana impresionata a spus ca fiintele au aspecte ciudate, dar fascinante in acelasi timp. Cea mai mare parte a pestilor nu este recoltata intentionat, ci se prinde in plase, reprezentand asa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Roman Fedortsov, din orasul rus Murmansk, lucreaza pe un vas de pescuit si intalneste in mod regulat animale marine similare extraterestrilor, in special in marile Norvegiei si Barents, dar si pe tarmurile Oceanului Atlantic.

