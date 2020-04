Un patron a donat laptele destinat hotelurilor și restaurantelor unor familii care nu-şi permit să facă provizii 12.000 de litri de lapte, donatie de la un producator, au fost impartiti intre mai multe ONG-uri si, de acolo, la sute de copii defavorizatiHotelurile,restaurantele, barurile sunt inchise in stare de urgenta, deci nu mai au nevoiede lapte pentru cafea. Asa ca un producator a donat acest lapte, in jur de12.000 de litri, catre ONG-uri care se ocupa de familii sarace. Mai multe asociatii au impartit donatia de la producatorul de lactateONG-urile au venit, cu masini, cu dubite, au facut dreaptaimparteala, in functie de numarul de oameni pe care-i au in grija. AsociatiaSansa Ta a luat 3.000 de litri.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

