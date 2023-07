Stiri pe aceeasi tema

- ADMITERE… Inspectoratul de Politie al Judetului Vaslui recruteaza candidati pentru concursul de admitere la masterul profesional pentru formarea ofiterilor de politie „Stiinte penale pentru asigurarea ordinii si sigurantei publice„, organizat in cadrul Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza„ Bucuresti,…

- Un sofer care a depasit o coloana de masini oprite la un semafor, pe un drum judetean din Dolj, a fost urmarit de politisti. Barbatul conducea cu peste 100 de kilometri pe ora chiar si in zone rezidentiale. A fost prins intr-un final, desi a incercat sa se ascunda in curtile localnicilor. Incidentul…

- APRECIAT… Critici aspri ai sefilor Inspectoratelor Judetene de Politie din toata tara, reprezentantii Sindicatului Politistilor din Romania „Diamantul” si-au mai indulcit discursul cand a venit vorba de Dan Pelin, inspectorul-sef al IPJ Vaslui. Desi nu are mult timp de cand a preluat fraiele institutiei,…

- Un biciclist care consumase alcool a depașit o mașina de poliție, care patrula intr-o comuna din Prahova. Citește mai mult la: https://www.digi24.ro/video/un-biciclist-beat-a-depasit-o-masina-de-politie-a-fost-dus-la-spital-dupa-ce-a-cazut-cand-incerca-sa-fuga-2396415 Articolul Un biciclist beat a depașit…

- Un barbat de 61 de ani din Tibana a fost adus de urgenta cu elicopterul SMURD dupa ce a fost ințepat de albine și a intrat in șoc anafilactic, anunța prof. dr. Diana Cimpoeșu, șefa UPU SMURD Iași…https://www.bzi.ro/un-barbat-din-tibana-a-fost-adus-cu-elicopterul-la-spitalul-sfantul-spiridon-dupa-ce-a-fost-intepat-de-albine-si-a-intrat-in-soc-anafilactic-4730173…

- TRAGEDIE… Un barbat in varsta de aproximativ 53 de ani din comuna Oprișița a avut parte de o moarte cumplita, dupa ce tractorul pe care-l conducea a scapat de sub control, strivindu-l. Incidentul s-a petrecut marți, la amiaza, in satul Teișoru din comuna Pușcași, unde barbatul a mers cu tractorul pentru…

- Un fost membru al brigazii britanice Gurkha, cu ambele picioare amputate, a facut istorie dupa ce a urcat pe muntele Everest, relateaza Reuters. Hari Budha Magar, primul om cu ambele picioare amputate deasupra genunchiului care a escaladat muntele Everest, a declarat duminica ca reușita sa va crește…

- Un barbat de 45 de ani este cercetat dupa ce a incercat sa fure seiful cu incasari al unei agentii de pariuri din Craiova, el renuntand dupa declansarea alarmei. Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj a transmis duminica, printr-un comunicat de presa, ca un barbat de 45 de ani din Craiova a fost…