Un pasager al cursei Wizz Air Valencia – Timișoara a murit în avion. Ar fi făcut un infarct în timpul manevrelor de aterizare Un pasager al cursei Wizz Air Valencia – Timișoara a murit in avion. Ar fi facut un infarct in timpul manevrelor de aterizare Un pasager al cursei Wizz Air Valencia-Timisoara a murit joi. Acesta a facut stop cardio-respirator in timpul aterizarii avionului. Barbatul, in varsta de 78 de ani, a suferit cel mai probabil un infarct, iar primul ajutor i-a fost acordat de catre personalul de bord, potrivit publicației Opinia Timișoarei. Un echipaj SMURD a intervenit rapid la […] Citește Un pasager al cursei Wizz Air Valencia – Timișoara a murit in avion. Ar fi facut un infarct in timpul manevrelor de… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Stiri pe aceeasi tema

