- Un bacauan a pașit in noul an cu ceva mai mult „marunțiș” la teșcherea. Este vorba despre nu mai puțin de 247.828,32 lei (circa 50.100 de euro) pe care norocosul i-a caștigat la prima serie de extrageri loto din acest an, consumata in data de 6 ianuarie. Atfel spus, norocosul a incasat salariul minim…

- CNAIR a solicitat companiei care se ocupa de proiectarea autostrazii– Asocierea Search Corporation SRL – Primacons Group SRL – eliberarea certificatului de urbanism de la Consiliul Judetean Brasov pentru soseaua de viteza A13.

- La data de 04 decembrie a.c., in jurul orei 23.30, in timpul exercitarii atributiunilor de serviciu, o patrula auto de siguranta publica din cadrul Sectiei 2 Politie Bacau, a procedat la urmarirea in trafic, pe strada 22 Decembrie, din localitate, a unui autoturism al carui șofer a refuzat sa opreasca…

- Zilele trecute, in urma unui apel transmis de serviciul 112 Poliției Locale Bacau, polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica și Evidența Persoanei s-au deplasat in zona Parcului Unirii – 1 decembrie 1918, pentru a identifica un grup de tineri care au agresat și urmarit o persoana in varsta…

- De vreo saptamana, anunțul circula peste tot. Inclusiv la mica publicitate: cautam selecționer. L-am pierdut pe Radoi, ne-a refuzat Hagi și nu avem bani pentru Olaroiu și Dan Petrescu. Mda, asta-i marea problema… Cautam in draci selecționer de parca am avea echipa naționala. Poate ca, in așteptarea…

- Proiectul inițiat de Universitatea Naționala de Muzica din București (UNMB) in parteneriat cu liceul nostru, “PerformArt 2021: Strategii educaționale pentru performanța muzicala – intre provocarile contemporane și piața muncii”, prin care se urmarește dezvoltarea unor mecanisme și strategii cu privire…

- Educația ecologica presupune promovarea unei atitudini responsabile fața de mediul inconjurator, conștientizarea de catre tanara generație a pericolelor unei degradari rapide a naturii. Dragostea pentru mediul inconjurator reprezinta un aspect esențial al comportamentului uman. Proiectul „Prietenii…

- „Astazi, 27.10.2021, de la ora 12 in Plenul Senatului se va vota L454/2021 inițiata de d-ul senator Florin Cițu, in forma reieșita din Comisia juridica și de sanatate, adica cu extinderea obligativitații certificatului verde COVID-19 pentru pastrarea tuturor locurilor de munca in sectorul public precum…