Un pas important pentru construcția unei secțiuni din Autostrada Unirii Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a dat informații de ultima ora despre stadiul proiectului de construcție al Autostrazii Unirii – A8. ”Am avut astazi o ședința de lucru in care am discutat despre finalizarea și predarea catre #CNAIR a Studiului de Fezabilitate pentru #Autostrada #TarguMureș – #TarguNeamț , secțiunea Miercurea Nirajului – Leghin. Prestatorul (INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A) și-a asumat ca va inainta rapid toata documentația astfel incat pana la sfarșitul lunii august ea sa fie avizata de Consiliului Tehnico- Economic al CNAIR. Dupa parcurgerea tuturor etapelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Castigatorul contractului pentru construirea sectiunii de autostrada Targu Mures - Miercurea Nirajului, parte din Autostrada Unirii, ar putea fi desemnat in prima parte a lunii septembrie, estimeaza directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian…

- Autostrada A8 ar urma sa uneasca Targu Mureș de Iași și Ungheni, cu o lungime totala de aproximativ 320 de kilometri. Cu alte cuvinte, ar urma sa uneasca Transilvania de Moldova. Acum a fost desemnat constructorul (UMB) pentru proiectarea și execuția Secțiunii 3, Leghin - Targu Neamț. Aceasta are o…

- Constructorul bacauan Dorinel Umbrarescu a caștigat licitația pentru contractul de execuție a unui lot al autostrazii A8 Iași – Targu Mureș. Lucrarile vor costa 1,56 de miliarde de lei. Asocierea SA&PE Construct S.R.L. – Spedition UMB S.R.L. – Tehnostrade S.R.L. a fost desemnata caștigatoarea contractului…

- Maria, studenta la Litere din Iasi, care a disparut pe in urma cu doua saptamani, a fost gasita. Fata a transmis și un mesaj, in care spune ca este bine și nu a pațit nimic rau. Studenta de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași a fost gasita in Republica Moldova, dupa cum a anunțat Poliția in…

- Politistii de frontiera romani de la vama Albita au descoperit la controlul de frontiera un camion marca MAN care figura in bazele de date ca fiind declarat furat din Bulgaria in urma cu cateva zile. Camionul era condus de un barbat cu dubla cetațenie – RO/MD, care a spus ca nu știe nimic despre acest…

- O analiza privind piata imobiliara realizata de una dintre marile platforme de anunturi online arata ca, in marile orase, preturile apartamentelor vechi au crescut, in luna aprilie a acestui an, cu procente intre patru si noua, fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce in cazul apartamentelor…

- Republica Moldova va continua cooperarea cu Romania in domeniul energetic prin implementarea unor proiecte ce vizeaza interconectarea retelelor de gaze naturale si energie electrica. La București, a fost adoptat un memorandum de ințelegere intre cele doua țari, anunța Ministerul Energiei al Romaniei.…