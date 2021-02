Un părinte care i-a alertat pe polițiști de dispariția copilului a primit avertisment din cauză că l-a lăsat nesupravegheat Un tulcean care si-a dat disparut copilul, in varsta de opt ani, a fost sanctionat cu avertisment de politisti, din cauza ca nu si-a supravegheat copilul in timp ce acesta se juca. Barbatul si-a dat disparut copilul vineri, in jurul orei 17.15, iar in urma sesizarii toate patrulele de ordine publica aflate in teren au inceput sa-l caute pe minor. „In urma activitatilor de cautare, la scurt timp de la sesizare, minorul a fost identificat in apropierea locuintei sale, din cartierul Vest, jucandu-se impreuna cu colegi de-ai sai. Din verificari a rezultat ca minorul nu a fost victima vreunei infractiuni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Tulcea care și-a dat disparut copilul, in varsta de opt ani, a fost sanctionat cu avertisment de politisti pentru ca nu si-a supravegheat copilul in timp ce acesta se juca, au transmis reprezentanții IPJ Tulcea, potrivit Ziarului Ziua Constanța. Barbatul si-a dat disparut copilul vineri,…

- Un tulcean care si-a dat disparut copilul, in varsta de opt ani, a fost sanctionat cu avertisment de politisti, din cauza ca nu si-a supravegheat copilul in timp ce acesta se juca, a anuntat sambata Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Barbatul si-a dat disparut copilul vineri, in jurul…

- Ziarul Unirea Patru persoane care nu au respectat restricțiile de deplasare sancționate de polițiști. Alte 84 nu au respectat masurile de protecție individuala Patru persoane care nu au respectat restricțiile de deplasare au fost sancționate de polițiști in ultimele 24 de ore. Alte 84 nu au respectat…

- Peste 2.000 de persoane din Alba au fost verificate de polițiști in cadrul acțiunilor anti-COVID din județ. O persoana sancționata pentru ca nu a respectat restricțiile de deplasare. Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile…

- Unul dintre cei doi ofițeri care au fost raniți grav in urma accidentului de ieri din județul Olt a murit sambata. Accidentul mortal a avut loc pe 1 ianuarie, in județul Olt. Mașina poliției insoțea o salvare ce transporta un pacient. Polițistul care a murit in urma accidentului avea 50 de ani și era…

- Daca-ți fotografiezi buletinul de vot dupa ce l-ai ștampilat și-l postezi pe internet riști o amenda de pana la 4.500 de lei. Este cazul unei femei din Medgidia care a primit o amenda usturatoate dupa ce a facut acest gest „Politisti din cadrul Sectiei 4 Rurala Medgidia au fost sesizati cu privire la…

- Un alegator din municipiul Braila a primit un bulletin de vot pe care era aplicata ștampila „Anulat”, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ).“La o sectie de votare din municipiul Braila, o persoana a reclamat faptul ca a primit un buletin care avea aplicata stampila de vot. In urma verificarilor…

- Un numar de 13 persoane au fost amendate de politisti, duminica noapte, dupa ce ar fi participat la o petrecere privata organizata intr-un imobil ce functioneaza in regim hotel. Avertisment de ultima ora al specialiștilor: Putem lua virusul de pe paine! Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei,…