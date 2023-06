Stiri pe aceeasi tema

- Australia preconizeaza infiintarea unui parc marin de dimensiunea Spaniei in jurul unor insule izolate din regiunea sud-estica, a anuntat duminica guvernul, potrivit AFP, informeaza Agerpres.Proiectul ambitios presupune triplarea suprafetei parcului marin din insula Macquarie, iar suprafata totala…

- Proiectul de lege care prevede modificarea condițiilor de autorizare a emisiilor de poluanți de la surse fixe de poluare, a fost adoptat, astazi, in lectura a doua, cu votul a 55 de deputați. Inițiativa legislativa are drept scop excluderea discrepanțelor existente in cadrul legislativ aferent procedurii…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege privind organizarea activitatii de prevenire a separarii copilului de familie. Initiativa legislativa prevede si infiintarea Observatorului National al Copilului. Legea merge acum spre promulgare la președintele Iohannis. In urma dezbaterii propunerii…

- Plata salariilor in cash va fi interzisa atat la stat, cat și in privat, cu anumite excepții sunt prevederile unui proiect de lege, sprijinit de bancile comerciale, BNR și un procesator de carduri.Proiectul a primit raport de admitere in comisii și urmeaza sa fie votat in plen. Unii deputați…

- Cercetatorii au confirmat descoperirea, intr-o zona indepartata din statul Queensland, in nord-vestul Australiei, a celui mai complet craniu de „sauropod enorm”. Descoperirea, publicata in jurnalul stiintific Royal Society Open Science si realizata in colaborare cu muzeul de istorie naturala Australian…

- Topirea rapida a ghetarilor din Antarctica incetineste dramatic curentii de apa din oceanul global si ar putea avea un impact dezastruos asupra climei planetare, lantului trofic marin si chiar asupra stabilitatii calotelor de gheata, precizeaza un studiu recent, informeaza Reuters."Circulatia rasturnata"…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care modifica mecanismul prin care fiecare unitate administrativ-teritoriala isi alege modalitatea de incredintare a serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan. Initiativa legislativa a fost adoptata cu 215 voturi „pentru”,…

- In vreme ce Elon Musk se tot chinuie se obtina aprobari pentru teste pe oameni ale solutiei Neuralink, lucrurile se misca ceva mai rapid in industria militara. Acolo interfata creier-computer e ceva mai bine pusa la punct deja. Cei de la Universitatea de Tehnologie din Sydney au dezvoltat un biosenzor,…