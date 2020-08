Un panou electoral USR pus la pământ cu excavatorul – VIDEO Oficial inca nu a inceput campania electorala la Gherla pentru alegerile locale, dar au aparut primele probleme. Un panou electoral amplasat la șoseaua principala a fost demolat. S-a intamplat in dimineața zilei de vineri, 31 iulie, in apropiere de noul sens giratoriu de pe strada Clujului. Un excavator a pus la pamant stalpul pe care … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol si foto: gherlainfo.ro

