Un alpinist pakistanez in varsta de 19 ani a devenit cea mai tanara persoana din lume care a escaladat K2, ce ocupa locul al doilea in topul celor mai inalte varfuri muntoase de pe Terra, a anuntat marti Clubul Alpin din Pakistan. Shehroze Kashif a ajuns in varful acestui pisc montan ce are o inaltime de 8.611 metri, marti, la ora locala 08:10, potrivit Reuters. Kashif, care s-a apucat de alpinism in primii ani ai adolescentei, a escaladat varful Broad Peak, al 12-lea ca inaltime din lume, cu o altitudine de 8.047 de metri, la varsta de 17 ani. In luna mai, a devenit cel mai tanar pakistanez care…