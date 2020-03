Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre victimele COVID- 19 este un barbat, de 57 de ani, din județul Timiș. In data de 27.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timișoara. Rezultatul testarii din data de 28.03.2020 a confirmat ca pacientul eate pozitiv.…

- Biroul de presa al Parchetului General ajunta ca Parchetul Judecatoriei Buftea a deschis penal in cazul romanului care a fost diagnosticat cu COVID-19 si care s-a urcat intr-un avion si a venit in Romania, punand in pericol zeci de alte persoane."Miercuri, 18.03.2020, la Parchetul Judecatoriei…

- Un molovean diagnosticat cu Covid 19 a fost adus cu SMURD de la Buzau, Romania, in Republica Moldova.Persoana a fost a fost preluata de la frontiera de o ambulanța din Cahul si este pe drum spre Toma Ciorba.

- Medicul iesean Lucian Miron, sef de clinica la Instititul Regional de Oncologie din Iasi, a fost diagnosticat cu Covid-19 in cursul zilei de luni, 16 martie. El se afla internat la Spitalul de Boli Infectioase.

- Bogdan Aron, partener la 2Performant, care de o saptamana este internat la spitalul Victor Babeș, a explicat cat de mult te afecteaza cand descoperi ca ești infectat cu acest virus care a reușit sa opreasca in loc intreaga planeta.

- Azi-noapte, in jurul orei 2:00, pacientul a ajuns la „Matei Balș”, unde se afla sub supravegherea medicilor in condiții de izolare și securitate maxima și este asimptomatic, intr-o stare buna și nu are alte afecțiuni. Primul roman a fost confirmat cu coronavirus miercuri noapte, la Institutul „Matei…

