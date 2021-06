Un pacient de la Spitalul de Urgență Giurgiu a murit după ce a cazut în gol de la înălțime Pacientul de 87 de ani, aflat de cateva 10 zile in spital, ar fi forțat fereastra salonului in care era internat la etajul al treilea al spitalului și s-a aruncat in gol. Medicii au intervenit imediat, l-au resuscitat zeci de minute pe barbat, dar nu l-au mai putut readuce la viața. Pacientul era internat din […] The post Un pacient de la Spitalul de Urgența Giurgiu a murit dupa ce a cazut in gol de la inalțime appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

