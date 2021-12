Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dupa-amiaza, o femeie in varsta de 44 de ani a fost reținuta de catre oamenii legii, dupa ce in urma cu scurt timp a incercat sa incendieze un magazin de electrocasnice. In urma primelor declarații, aceasta a facut o criza de nervi, astfel pe moment nu a știut cum sa reacționeze. Iata cine…

- Preasfințitul Parinte Gurie Georgiu, Episcopul Devei și al Hunedoarei, este internat la sectia de ATI a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Deva, fiind diagnosticat cu COVID-19. Starea de sanatate a inaltului prelat bisericesc incepe sa se amelioreze.

- Trei focare COVID au fost depistate la trei sectii medicale diferite din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta ‘Sf. Andrei’ din Galati, informeaza, joi, Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati. Potrivit sursei citate, un focar este la Sectia Medicala I, unde au fost depistati 8 pacienti infectati…

- Toate paturile din sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Giurgiu sunt ocupate de bolnavii cu COVID-19, iar la UPU se afla inca 50 de persoane, motiv pentru care conducerea spitalului a decis sa transforme sectia de Neurologie in sectie COVID-19, ceea ce va duce la o suplimentare…

- Primele imagini care arata ce a ramas in urma incendiului devastator din Secția de Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infecțioase Constanța sunt tulburatoare. Totul este carbonizat, iar pacienții nu au avut nicio șansa, moartea celor 9 pacienți fiind cumplita. Un al zecelea pacient din Secție a…

- Trei elevi cu varste cuprinse intre 13 și 15 ani au batut un copil de 14 ani, provocandu-i leziuni la cap, abdomen și picioare. Bataia a fost filmata de un alt elev, care poate fi auzit pe video cum striga la cei care lovesc și ii incurajeaza. In urma incidentului petrecut luni la Liceul „Atanasie Marienescu”…