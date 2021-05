Un oraș din Cehia lansează o monedă locală pe care o primesc locuitorii care se vaccinează Locuitorii din Kyjov (Cehia) care se vaccineaza primesc echivalentul a 19 dolari in moneda locala, pentru a-i cheltui in magazine și cafenele, relateaza Reuters, citat de Mediafax. Cei aproximativ 2.000 de locuitori din Kyjov primesc fiecare „corrents” in valoare de 400 de coroane (19 dolari). Numele monedei combina cuvintele „coronavirus” și „moneda” iar beneficiarii ii pot cheltui la 40 de firme, inclusiv magazine de incalțaminte, o farmacie și un fast-food. Atunci cand fac o achiziție in cadrul schemei, participanții platesc jumatate din aceasta cu corrents și cealalta jumatate cu banii lor.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii comunei Deveselu din judetul Olt, care au votat anul trecut un candidat decedat, se pregatesc din nou de alegeri. Luni incepe campania electorala pentru alegerile locale și pana acum oamenii nu au aflat nici macar cine va candida. Cu toții il regreta inca pe fostul primar rapus de COVID.…

- Orașul ceh Kyjov și-a lansat propria moneda pentru revenirea dupa criza provocata de noul coronavirus. Pana la 2.000 de locuitori ai orasului au dreptul la „corrents” in valoare de 400 de coroane, numele fiind o combinatie intre „coronavirus” si „currency”, pe care sa ii cheltuie la 40 de firme, scrie…

- In cadrul programului, locuitorii primesc vouchere digitale, promovate ca fiind o moneda locala speciala. Pana la 2.000 de locuitori ai orasului Kyjov au dreptul la “corrents” in valoare de 400 de coroane (19 dolari), numele fiind o combinatie intre “coronavirus” si “currency”, pe care sa ii cheltuie…

- Premierii Poloniei, Ungariei si Slovaciei si-au declarat luni sustinerea pentru actiunile Republicii Cehe dupa ce aceasta a anuntat ca suspecteaza ca doi spioni rusi ar fi implicati intr-o explozie din anul 2014 la un depozit de munitii soldata cu doua decese, transmite Reuters. ''Condamnam…

- Locuitorii din Slovacia s-au asezat luni la cozi la intrarea in mall-uri, au revenit in saloanele de coafura si frizerii, dar si in biblioteci pentru prima data dupa luni de restrictii, odata cu inceperea relaxarii acestora, care mai prevede functionarea magazinelor si a serviciilor la capacitate limitata,…

- Localnicii din Telciu s-au revoltat dupa ce au primit facturi la apa și canalizare prea mari. Aceștia au cerut ieșirea comunei din ADI Apa Canal și refuzau sa incheie contracte cu Aquabis. Au avut termen pana la 1 aprilie sa decida ce fac. „Inca suntem in faza de discuții”, a explicat directorul Aquabis,…

- Autoritatea Palestiniana si Liga Araba au condamnat sambata deschiderea de catre Republica Ceha a unui birou diplomatic la Ierusalim, spunand ca este o incalcare a dreptului international, informeaza Reuters. Praga a deschis joi la Ierusalim o filiala a ambasadei sale din Israel, care…

- Autoritatea Palestiniana si Liga Araba au condamnat sambata deschiderea de catre Republica Ceha a unui birou diplomatic la Ierusalim, spunand ca este o incalcare a dreptului international, informeaza Reuters. Praga a deschis joi la Ierusalim o filiala a ambasadei sale din Israel, care se afla…