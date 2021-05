Un oraş din Cehia a creat o ”monedă” locală pentru redresarea după criza Covid-19 In cadrul programului, locuitorii primesc vouchere digitale, promovate ca fiind o moneda locala speciala. Pana la 2.000 de locuitori ai orasului Kyjov au dreptul la “corrents” in valoare de 400 de coroane (19 dolari), numele fiind o combinatie intre “coronavirus” si “currency”, pe care sa ii cheltuie la 40 de firme, precum magazine de incaltaminte, o farmacie si un fast food. Atunci cand fac cumparaturi, participantii pot plati jumatate in corrents si restul cu bani proprii. Cehia, cu o populatie de 10,7 milioane de oameni, a fost grav afectata de pandemie. Restrictiile au tinut inchise majoritatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

