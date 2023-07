Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a anunțat vineri, 7 iulie, prin vocea purtatorului sau de cuvant, Dmitri Peskov, ca va "urmari indeaproape" viitoarele discuții dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, descriind intalnirea acestora de la Istanbul ca fiind "importanta", scrie…

- Autoritațile ruse i-au returnat 10 miliarde de ruble (aproximativ 111,2 milioane de dolari) liderului gruparii Wagner, Evgheni Prigojin, aflat in Belarus, bani pe care i-au confiscat in urma raidurilor poliției desfașurate in timpul rebeliunii sale armate de luna trecuta, scrie luni The Moscow Times.Forțele…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a declarat luni ca potentialul ofensiv al Ucrainei se diminueaza si ca armata ucraineana nu a reusit sa-si atinga obiectivele pe niciunul din fronturi in cadrul contraofensivei sale, ceea ce demonstreaza ca rebeliunea armata esuata a grupului Wagner nu a afectat…

- Serviciul Federal de Securitate (FSB) din Rusia a anunțat reținerea unui cetațean rus de 35 de ani, suspectat ca intenționa sa arunce in aer mașina șefului Crimeei, Serghei Aksionov, transmite Kommersant.Pe numele persoanei reținute a a fost deschis un dosar penal pentru tentativa de atac terorist și…

- Președintele rus Vladimir Putin trebuie sa iși asume responsabilitatea pentru razboiul din Ucraina sau sa demisioneze din funcție, a declarat fostul ministru rus al Apararii din autoproclamata Republica Populara Donețk, Igor Girkin, citat de The Moscow Times.Girkin a spus ca revolta trupelor Wagner…

- Masina de propaganda rusa a transmis mass-mediei o stire falsa despre o racheta care ar fi lovit cladirea serviciului de informatii militare din Ucraina, ranindu-l grav pe Kiril Budanov, seful spionajului militar ucrainean, relateaza Ukrainska Pravda. RIA Novosti citeaza un misterios „angajat al fortelor…

- Autoritatile locale din Berlin au interzis vineri, 5 mai, expunerea drapelelor Rusiei si Ucrainei la cele trei monumente sovietice din capitala Germaniei, in timpul ceremoniilor care vor marca saptamana viitoare incheierea celui de-al Doilea Razboi Mondial in Europa, relateaza agenția germana de știri…

- In timp ce consecințele presupusului atac cu drona de miercuri dimineața asupra Kremlinului au continuat sa domine fluxul de știri din Rusia, vicepreședintele Comisiei pentru Aparare din Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului rus) a facut un apel neobișnuit pentru inființarea unei "escadrile…