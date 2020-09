Un om foarte zgarcit Era odata un om care a muncit toata viata si a economisit toti banii. Si era foarte zgarcit cand venea vorba de banii lui. Chiar inainte sa moara i-a spus sotiei: – Cand voi muri, vreau sa pui toti banii mei in sicriu cu mine. Vreau sa iau banii in viata de veci cu mine. Si a pus-o pe sotie sa ii promita din toata inima ca, atunci cand va muri, ea va pune toti banii in sicriu cu el. Si a murit. Era intins in sicriu, sotia statea alaturi – imbracata in negru, iar prietena ei statea langa ea. Cand s-a terminat ceremonia si groparii se pregateau sa inchida sicriul, sotia spuse: – Stati un moment!… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai mulți oameni muncesc enorm de-a lungul vieții pentru a avea un trai mai bun, dar și din dorința de a-și asigura o pensie liniștita. Cu toate acestea, chiar și atunci cand ies din campul muncii sunt obligați sa ia decizii favorabile pentru finanțele lor. Nimeni nu știe cat de lunga este batranețea…

- In 1989, Ozzy Osbourne a fost arestat pentru tentativa de omor. Artistul a incercat sa o ucida pe soția sa, Sharon. Recent, el a vorbit despre acel moment, informeaza Independent.Intr-un documentar intitulat The Nine Lives of Ozzy Osbourne (n.r. - Cele noua vieți ale lui Ozzy Osbourne), muzicianul a…

- Cornel Ilie, membrul trupei Vunk și soția lui, Eliza, au divorțat. Artistul a postat un mesaj pe contul de socializare, alaturi de care a atașat o imagine in care apare dand mana, prietenește, cu cea care i-a fost alaturi și de care s-a indragostit nebunește. „Din “Poveste” a ramas “O veste”: De-a lungul…

- Andreea Ibacka a implinit varsta de 35 de ani pe data de 18 iunie 2020, iar Cabral, in stilul sau caracteristic, i-a transmis o urare de la mulți ani sub forma unui mesaj. Cabral a scris pe blogul sau un text in care-și impartațește in mod public emoțiile și sentimentele fața de soția sa și mama celei…

- Trupul neinsuflețit al lui Emi Pian a ajuns acasa, in urletele de durere ale familiei și prietenilor sai. Soția sa, Cristina, a fost la un pas sa leșine atunci cand și-a vazut partenerul de viața in sicriu. Ultima data cand l-a vazut in viața a fost luni seara, cand acesta a plecat cu afaceri in […]…

- Un barbat in varsta de 42 de ani se zbate intre viața și moarte, in spital, dupa ce fiul lui a ieșit in oraș cu prietenii și a refuzat sa poarte masca de protecție. El și-a infectat toata familia cu noul coronavirus, iar starea barbatului este grava.

- . Criza sanitara i-a determinat pe angajații romani sa-și dramuiasca banii cat mai bine, limitandu-și cheltuielile la strictul necesar, și sa incerce sa economiseasca mai mult, arata datele unui sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs. Doi din trei vor sa pastreze acest obicei capatat in…