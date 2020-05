Stiri pe aceeasi tema

- Politia a intocmit un dosar penal pentru un om al strazii pentru fals in declaratii, dupa ce acesta a mintit ca vine din Anglia ca sa fie trimis in carantina institutionalizata.Barbatul s-a prezentat la UPU din Targoviste pentru o consultatie si le-a spus medicilor ca la inceputul lunii mai s-a intors…

- Un barbat din municipiul Targoviște a mințit medicii de Unitatea de Primiri Urgențe ca a venit din Anglia ca sa fie trimis in carantina instituționalizata. Procurorii au deschis pe numele barbatului dosar penal pentru fals in declarații.

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Bacau cerceteaza faptele unor pacienți care au mințit in declarațiile date la triajul SJU și au cauzat inchiderea secțiilor de ortopedie și medicina interna, de la SJU Bacau. Procurorii au deschis dosar... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Joi seara, autoritațile au luat decizia de a trimite, de la Brașov, la Ploiești, cu elicopterul, trei bolnavi infectați cu coronavirus, care se aflau in stare foarte grava. Din pacate, pe heliportul de la Ghimbav, o femeie de 36 de ani a intrat in stop cardio-respirator și a decedat. Inspectoratul…

- Un barbat din județul Buzau s-a ales cu dosar penal dupa ce a trecut o minciuna in declarația pe propria raspundere. Potrivit reprezentanților IPJ Braila, barbatul din scris ca este angajat al unei societați din județul Buzau. Numai ca oamenii legii nu au parut convinși și l-au verificat.„In cursul…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea au deschis, marti, 14 aprilie, un dosar penal pentru infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor, dupa ce au fost sesizati de politisti. "In fapt, in luna martie 2020, dupa ce a revenit din Anglia, o persoana din municipiul…

- O minori in varsta de 15 ani din Argeș depistata cu coronavirus s-a ales cu dosar penal pentru fals in declaratii dupa ce aceasta a declarat ca nu are rude care sa fi venit de peste hotare, cand, de fapt, parinții acesteia se aflau in izolare dupa ce au venit pe 10 aprilie din Suedia.

- Astazi, un ramnicean a fost introdus cu forța in carantina, la Tabara Poiana Pinului, dupa ce a fost reclamat de vecini ca a venit din Italia, dar nu s-a autoizolat la domiciliu. Sesizate, autoritațile au facut o ancheta, iar barbatul le-a declarat ca e șofer de TIR, categorie profesionala care trebuie…