Rafalele de vant au atins 145 de kilometri pe ora au provocat cel putin un deces, in timp ce oamenii din mare parte din tara au fost sfatuiti sa ramana in casa, iar transporturile au fost grav perturbate, relateaza Reuters.O femeie in varsta de 51 de ani a murit in Haarlem dupa ce un copac a cazut peste masina in care se afla, a anuntat politia locala.In Amsterdam, mai multe persoane au fost ranite dupa ce zeci de copaci au fost doborati de furtuna, avariind masini si ambarcatiuni de-a lungul canalelor din oras.Storm in Amsterdam the Netherlands continues. #stormschade #orkaan #windstoten pic.twitter.com/zKvP6DKqz8—…