Stiri pe aceeasi tema

- Alexey Kuzmichev, acționar principal al unei bancii rusești, a fost sancționat de UE in luna martie pentru legaturile sale cu președintele Vladimir Putin, dar recent a contestat sechestrul pus pe 2 dintre navele sale de lux, una aflata in Antibes, cealalta in Cannes, a declarat joi avocatul sau, potrivit…

- Autoritatile franceze au evacuat peste 14.000 de persoane amenintate de incendii in sud-vestul tarii, in timp ce incendiile s-au extins si in Spania, Croatia si Grecia, relateaza BBC, preluat de News.ro. Autoritatile din regiunea franceza Gironda, o regiune turistica populara, au evacuat paznicii din…

- Hungary and Romania are in talks to increase the capacity of a natural gas pipeline interconnector that straddles their borders to more than 3 billion cubic metres (bcm) of gas per year, Hungarian Foreign Minister Peter Szijjarto said on Tuesday, according to Reuters. Szijjarto said the planned expansion…

- Fortele ruse au atacat din nou joi Insula Serpilor din Marea Neagra, fiind afectat un chei ca urmare a impactului a doua rachete, a anuntat purtatorul de cuvant al administratiei militare ucrainene din Odesa (sud), Serghei Bratciuk, pe contul sau de Telegram, transmite EFE. Reuters informeaza ca atacul…

- Bulgaria a blocat un transfer bancar in valoare de aproximativ 890.000 de dolari catre ambasada Rusiei din cauza sancțiunilor UE, a anunțat, miercuri, ministrul de Finanțe Assen Vassilev, la cateva zile dupa ce Sofia a expulzat 70 de membri ai personalului diplomatic rus din țara balcanica, transmite…

- Un mare incendiu de vegetatie a scapat de sub control in nordul Atenei luni, iar autoritatile au fost nevoite sa dispuna evacuarea unui oras de coasta din apropiere ca masura de precautie, relateaza Reuters. Incendiul a izbucnit din cauza vanturilor puternice in zona Schimatari, la aproximativ 50 de…

- BioNTech, partenera din Germania a Pfizer pentru vaccinurile impotriva Covid-19, a anuntat ca cele doua companii vor incepe in a doua jumatate a anului testarea pe oameni a unui vaccin de generatie urmatoare care protejeaza impotriva unei game largi de coronavirusuri, transmite Reuters. Lucrarile lor…

- Criza energetica iminenta in Franța. Sefii marilor companii energetice din Franta au cerut, duminica, populatiei si intreprinderilor sa limiteze consumul de energie, transmite Reuters. ”Trebuie sa lucram impreuna pentru a ne reduce consumul si a recastiga spatiu de manevra”, au declarat directorii generali…