Un oier de 20 ani din Vaslui vrea să muncească pentru el, în România, și să salveze Merinosul de Suseni In vreme ce mulți tineri n-au niciun plan pentru viitor și nici nu se gandesc ce vor face dupa ce ies de pe bancile școlii, Florin Toderașc, un tanar din localitatea Focșa, Vaslui, la cei 18 ani ai sai știe clar ce dorește de la viața. Vrea sa duca mai departe tradiția familiei in oierit și mai mult, sa salveze Merinosul de Suseni, o rasa veche autohtona pe cale de dispariție. La cum vorbește și, mai ales, cum gandește, ai crede ca este mult mai matur, și nicidecum ca este inca elev. Cu munca este obișnuit de mic și ii place, se pricepe la toate, ca doar l-a invațat tatal sau, și nici nu concepe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In vreme ce mulți tineri n-au niciun plan pentru viitor și nici nu se gandesc ce vor face dupa ce ies de pe bancile școlii, Florin Toderașc, un tanar din localitatea Focșa, Vaslui, la cei 18 ani ai sai știe clar ce dorește de la viața. Vrea sa duca mai departe tradiția familiei in oierit și mai mult,…

- Ceea ce, pana mai ieri, parea posibil doar in filme sau in scrieri SF, astazi devine realitate. Inteligenta artificiala, robotica si automatizarea au schimbat parcursul omenirii. Iar tinerii romani se dovedesc a fi foarte buni in aceste domenii. Iar un parteneriat recent face ca o pepiniera de specialisti…

- Cercetatoare de la una dintre cele mai mari universitați publice din Texas, SUA va conferenția pentru cadrele didactice și tinerii cercetatori de la Facultatea de Horticultura, din cadrul Universitații de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, despre o serie de modalitați speciale prin…

- Produsele de cofetarie si patiserie ale deja renumitului brand in domeniu „Dulcinella” au ajuns si in zona Targu Neamț in urma cu aproximativ 2 ani. Cei indragostiti de dulciurile copilariei sau pasionati de dulciurile realizate din produse naturale stiu ca in centrul orasului Targu Neamt, in zona Pietei…

- Un accident rutier grav a avut loc sambata la iesirea din Husi, in zona Dobrina. In accident au fost implicate trei masini. Din primele informatii, in urma coliziunilor sapte persoane au fost ranite. Un este in stare critica si este resuscitata de medici la fata locului. Printre raniti sunt si trei…

- Hope and Homes for Children și PEPCO Romania au facilitat accesul la educație pentru nu mai puțin de 131 de copii vulnerabili din 11 județe ale țarii și București, in anul școlar 2020-2021, reprezentand o continuare a intervențiilor de prevenire a abandonului școlar și sprijinirea incluziunii sociale…

- Cerintele sunt o experienta in domeniu de cel putin sapte ani si cunostinte de limba engleza si germana. Salariul lunar porneste de la 3.500 de euro. Cel mai interesant job al saptamanii, potrivit bestjobs, este cel de 3D artist furniture modeling and rendering. Este un job remote, pentru care se cere…

- O firma din Iași, cu zero angajați, a reușit performanța de a deține monopolul pe serviciile de proiectare și asistența tehnica care stau la baza lucrarilor publice scoase la licitație de Primaria Negrești, cel mai sarac oraș din Romania. Sume mari de bani s-au scurs in conturile acestei firme in perioada…