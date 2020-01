Stiri pe aceeasi tema

- Un ofiter suedez care si-a falsificat CV-ul a reusit sa ajunga reprezentant al tarii sale intr-o structura a Aliantei Nord-Atlantice, informatie dezvaluita miercuri de presa suedeza, citata de AFP potrivit Agerpres Conform cotidianului Dagens Nyheter, respectivul militar a mintit in CV cu privire…

- Joi, 9 ianuarie, dupa 11.500 de kilometri parcursi cu Dacia Duster, Attila si Kinga Bertici din Satu Mare au reusit sa realizeze ceea ce parea ireal pentru multi. Acestia au ajuns la Oymyakon – “Polul Frigului” din Siberia, dupa o calatorie plina de greutati. Aventura a fost urmarita cu sufletul la…

- Conform armatei irakiene, cele doua rachete au cazut in interiorul Zonei Verzi, unde se afla cladirile guvernamentale si sediile ambasadelor. "Doua rachete Katiusa au cazut in interiorul Zonei Versi, fara a provoca victime", a anuntat Armata. Doua explozii puternice, urmate de sunetul sirenelor, au…

- Mai mulți activiști ecologiști s-au adunat sambata la Madrid pentru a protesta fața de impasul in negocierile de la Conferința ONU privind schimbarile climatice (COP25), in condițiile in care participanți nu au reușit momentan sa ajunga la un compromis privind implementarea Acordului de la Paris,…

- Fostul premier Viorica Dancila a declarat vineri, fiind rugata sa enumere trei lucruri bune și trei lucruri negative din 1990 pana in prezent, ca PSD a reușit sa continue ceea ce a inceput bun un guvern, indiferent de culoarea politica.„Am reușit sa continuam ceea ce a inceput bun un alt guvern,…

- Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, s a intalnit miercuri, 11 decembrie, la sediul Ministerului Apararii Nationale, cu ambasadorul Germaniei in Romania, Cord Meier Klodt. Cei doi oficiali au discutat despre cooperarea in domeniul apararii atat in format bilateral, cat si in format multinational,…

- Rugbistul Israel Folau si Federatia Australiana de rugby nu au reusit sa ajunga la un acord amiabil, dupa ce jucatorul solicita 8,6 milioane de euro pentru concediere abuziva, potrivit news.ro."Nu am reusit sa gasim o solutie amiabila cu Rugby Australia. Totusi, noi credem ca medierea este…

- Ema Gherasim, tanara din Aiud care a reușit sa ajunga pana in etapa ”Confruntarilor”, din sezonul 9 de la Vocea Romaniei nu a fost aleasa de Irina Rimes pentru runda de LIVE-uri a concursului de la PRO TV. Ema a intrat la duel cu alte doua concurente- Amanda Aprotosoaei și Cristina Dima, intr-un trio,…