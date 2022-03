Un ocupant rus capturat dezvăluie planurile lui Putin de a invada Ucraina VIDEO Armata ucraineana l-a capturat pe ocupantul rus Dmitri Șișkanov, adjunct al comandantului de batalion al unitații militare 12676. Ocupantul a spus ca trupelor ruse li s-a promis ca se vor intoarce din Ucraina pana pe 2 sau 3 martie. Intr-o asemenea perioada, președintele rus, evident, se aștepta sa captureze Ucraina. „Ni s-a spus pana pe 2 sau 3 martie”, a spus Șișkanov. Jurnalistul Andrei Tsaplienko a atras atenția asupra unui lucru interesant: unitatea militara in care servește maiorul capturat este cea care se afla in satul Perevalnoye din Crimeea și a carui baza era alcatuita din tradatorii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In loc sa comenteze preparatele culinare si serviciile oferite de restaurantele si cafenelele rusesti, unii dintre utilizatorii de internet au inceput sa publice recenzii online care detaliaza actiunile Rusiei in Ucraina, incercand astfel sa "strecoare" in spatiul public o serie de informatii care…

- Armata ucraineana publica tot mai multe imagini cu pagubele pe care le produce inamicilor ruși care au invadat ara in ultimele zile. Ultimul prezinta atacul unei drone asupra unui convoi militar și a fost difuzat pe contul de Facebook al comandantului Forțelor Armate.Comandantul șef al Forțelor Armate…

- Fostul presedinte si europarlamentarul Traian Basescu sustine, intr-o postare pe Facebook, ca este o rusine fara margini faptul ca Occidentul refuza sa scoata Rusia din sistemul SWIFT care ar opri aproape instantaneu fluxurile de bani, in timp ce ucrainenii sunt zdrobiti sub senilele tancurilor rusesti.…

- Ministrul Apararii din Ucraina a anunțat, prin Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, ca cinci avioane și un elicopter rusești au fost doborate de armata ucraineana joi dimineața”Forțele combinate ofera o respingere demna forțelor armate ale Federației Ruse.

- Intr-un sondaj facut de institutul de cercetare și sondare a opiniei publice, Rating, pe 16 și 17 februarie, ucrainenii nu par, in continuare, convinși de un atac al Rusiei. Doar 19% dintre ei cred ca probabilitatea unui atac este mare.Alți 33% cred ca aceasta este una medie, iar 20% – una mica. 25%…

- Intr-un sondaj facut de institutul de cercetare și sondare a opiniei publice, Rating, pe 16 și 17 februarie, ucrainenii nu par, in continuare, convinși de un atac al Rusiei. Doar 19% dintre ei cred ca probabilitatea unui atac este mare.Alți 33% cred ca aceasta este una medie, iar 20% – una mica. 25%…

- In vestul liniștit al Ucrainei, doar 14% cred ca invazia rusa este iminenta, in timp ce, in est, procentul urca pana la 42%, arata un sondaj citat de agenția ucraineana de știri Unian. Intr-un sondaj facut de institutul de cercetare și sondare a opiniei publice „Rating” pe 16 și 17 februarie, ucrainenii…

- Razboiul nervilor continua in jurul Ucrainei. Armata rusa a lansat marti o noua serie de manevre in Crimeea si pe flancul sau sudic, cu 6.000 de militari, avioane de vanatoare si bombardiere. Aceasta demonstratie de forta survine a doua zi de la decizia presedintelui Joe Biden de a plasa 8.500 de soldati…