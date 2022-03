Stiri pe aceeasi tema

- Un obuz rusesc a lovit in aceasta dimineata cladirea unei maternitati din satul Buzova, situat in zona Autostrazii Jitomir, in apropierea capitalei Kiev. Potrivit autoritatilor, oamenii au fost evacuati la timp. Cladirea este grav avariata, insa nu s-a prabusit. (Rador/ FOTO UNIAN)

- Un accident rutier grav a avut loc in aceasta dupa amiaza in fata Garii din Sinaia.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae din primele informatii un autoturism a cazut intr o rapa."Diferenta de niovel este de aoroximativ 20 de metri. Doua persoane sunt asistate la fata loculuildquo;…

- O explozie a avut loc aproape de Palatul Cotroceni, transmite Romania TV. Potrivit primelor informații ar fi vorba despre o conducta de gaze. Nu se știe daca exista victime. In zone au fost trimise mai multe autospeciale de pompieri și ambulanțe. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Accident feroviar in Capitala. Un tren de pe linia Bender-Chisinau a lovit un tir in apropierea satului Revaca. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit in urma impactului.Specialistii Cailor Ferate din Moldova urmeaza sa stabileasca valoarea prejudiciilor.

- Soțul Dianei Șoșoaca este audiat la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1, dupa ce ar fi lovit un polițist, pe care il chemase chiar soția lui, fosta membra AUR. Soțul Dianei Șoșoaca a fost chemat la audieri, dupa ce un polițist a depus o reclamație impotriva sa și a anunțat ca a fost lovit,…

- ACCIDENT rutier pe DJ 107 H, langa Galda de Jos: Un pieton a fost LOVIT pe trecere de o mașina ACCIDENT rutier pe DJ 107 H, langa Galda de Jos: Un pieton a fost LOVIT pe trecere de o mașina La data de 8 decembrie 2021, in jurul orei 17.20, pe DJ 107 H, pe raza comunei Galda de Jos, un barbat, de 31…

- Actiune a Serviciului Public Local Salvamont Brasov miercuri noapte pentru transportul unei persoane „cu tendinte de automutilare care prezenta plagi taiate la nivelul abdomenului si membrelor”. Incidentul a avut loc in padurea de langa cartierul Noua. Un echipaj ISU ajuns la fata locului i-a acordat…