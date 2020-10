Un număr record de americani au votat anticipat la alegerile prezidențiale din SUA. Ce înseamnă acest lucru pentru rezultatul scrutinului Peste 84 de milioane de americani au votat deja la alegerile prezidențiale din Statele Unite, cu trei zile inainte de deschiderea urnelor. Cifra este enorma, dar specialiștii se așteptau la acest fenomen avand in vedere pandemia, dar și pozițiile avute de principalii candidați fața de votul anticipat. Votul anticipat din 2020 a depașit deja cu mult votul total anticipat din 2016, iar cifrele de pana acum indica faptul ca prezența la vot in 2020 ar putea fi cea mai mare din ultimul secol. Entuziasmul atat al alegatorilor democrați, cat și republicanilor este foarte mare și se datoreaza in principal… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

