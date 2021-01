Stiri pe aceeasi tema

- EVENIMENTE… Focul de artificii de la miezul nopții dintre ani va putea fi vazut de hușeni și la trecerea in 2021, dupa cum a anunțat primarul Ioan Ciupilan. Edilul a confirmat faptul ca acest moment va exista de Revelion, insa, pentru evitarea oricarei adunari in centrul urbei și pentru ca toți localnicii…

- SLUJBA EPISCOPALA…Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, s-a intalnit cu copiii din Centrul de zi al Asezamantului social „Sfantul Ierarh Nicolae”din Falciu, al Asociatiei „Filantropia Ortodoxa Husi”, cu prilejul implinirii a doi ani de la inaugurarea acestuia. La final, Preasfintia Sa i-a…

- DOLIU… Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, a oficiat slujba de inmormantare a preotesei Roxana Nicoleta Apostu, trecuta la cele vesnice in dimineata zilei de vineri, 27 noiembrie 2020, dupa o grea suferinta, purtata cu multa demnitate si credinta.Slujba de inmormantare a fost oficiata…

- INDEMN… Cu prilejul Zilei Naționale, la evenimentul organizat in Centrul Civic al municipiului reședința de județ, Preasfințitul Ignatie, Episcopul Hușilor, a transmis un mesaj catre toți romanii. „Ar trebui sa ne iubim țara, așa cum ne iubim parinții. Copilul care iși iubește parinții niciodata nu…

- EDUCATIE… Vasluiul se afla pe locul trei in topul judetelor cu cel mai mare numar de copii cu parinti plecati la munca in strainatate. Potrivit Institutului National de Statistica, in judet sunt 3.243 de copii in evidentele serviciilor publice de asistenta sociala, dupa Suceava – 7.143 copii si Iasi…

- Un barbat (67 de ani) ajunge in instanța in Korneuburg,Viena, fiind acuzat ca a achiziționat aproape 520 de tone ceapa și cartofi, in valoare de 80.000 de euro, fara a plati In timpul interogatoriilor romanul nu a recunoscut acuzatiile și a vorbit intotdeauna despre calitatea inferioara a legumelor…

- RASPLATA PENTRU CTITORI… Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, a oficiat slujba de sfintire a capelei mortuare ridicata in apropierea bisericii parohiale „Sfintii Apostoli Petru si Pavel” Ivesti II, Protopopiatul Barlad. Slujba a avut loc sambata, 31 octombrie 2020, cand Biserica a randuit…

- REACȚIE… Inainte cu cateva zile de marea sarbatoare de pe 14 octombrie, cand ortodocșii din toata țara o praznuiesc pe Sfanta Cuvioasa Parascheva, faptul ca evenimentul trebuie sa se desfașoare intr-o forma fara precedent, marcata profund de normele sanitare din pandemie, a starnit nemulțumiri in randul…