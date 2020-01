Sorin Roșca Stanescu Exista cateva semnale, pe care daca le descifram, fara a fi cititori in stele, putem demonstra ca in Romania celui de-al doilea mandat al lui Klaus Iohannis urmeaza sa se dezlanțuie un nou val de represiuni. In esența, președintele dorește sa joace in forța și sa aiba Guvernul sau, ținand sub un The post Un nou val de represiune se dezlanțuie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .