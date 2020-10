Un nou trend în turism: Se cumpără tot mai multe ”vacanțe către nicăieri” Operatorii de nave de croaziera Genting Cruise Lines si Royal Caribbean International vor efectua primele croaziere pilot, care vor opera la jumatate din capacitate si cu respectarea unor norme sanitare stricte, a precizat joi Biroul pentru turism din Singapore, scrie Agerpres . O noua inșelatorie online: Mesajul fals de la șef Aceste croaziere, care sunt clasificate de Biroul pentru turism din Singapore drept "excursii dus-intors" vor fi disponibile numai celor care traiesc in Singapore, prevad ca navele vor naviga numai in apele teritoriale ale orasului stat. Pasagerii vor fi obligati sa isi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Destinație inedita in contextul pandemiei. Dupa ce australienii au zburat spre nicaieri, a venit randul singaporezilor sa plece in croaziere catre nicaieri Singapore va lansa croaziere catre nicaieri incepand din luna noiembrie, autoritatile locale incercand astfel sa relanseze o industrie a turismului…

- ”Nicaieri”, destinația inedita in contextul pandemiei. Dupa ce australienii au zburat spre nicaieri, a venit randul singaporezilor sa plece in croaziere catre nicaieri Singapore va lansa croaziere catre nicaieri incepand din luna noiembrie, autoritatile locale incercand astfel sa relanseze…

- CHIȘINAU, 3 octombrie - Sputnik. Este al 19-lea an consecutiv in care Moldova sarbatorește Ziua Naționala a Vinului. Cu acest prilej, premierul Ion Chicu le-a transmis moldovenilor un mesaj de felicitare. Mesajul premierului Ion Chicu, cu ocazia Zilei Naționale a Vinului ”Ziua Naționala a Vinului…

- Compania aeriana australiana Qantas a reusit sa vanda astazi, in numai zece minute, toate locurile pentru un „zbor catre nicaieri“, anunta agerpres , citand EFE. Zborul, care va avea loc pe 10 octombrie, cuprinde un tur al principalelor atractii turistice ale Australiei. Aceasta este o modalitate prin…

- Uniți in Asociația Romana a Organizatorilor de Concerte (AROC), cei ce fac sa miște industria de evenimente și strang anual zeci de mii de participanți din țara și strainatate, declara ca sunt pregatiți pentru a reveni la normalitate anul viitor. Industria de evenimente, nu doar in Romania dar și in…

- Toti operatorii din sectorul HoReCa, inclusiv cei de dimensiuni mici, trebuie sa respecte masurile sanitare impuse de autoritati, pentru a evita sanctionarea intregului domeniu, a declarat, la sfarșitul saptamanii trecute, pentru Agerpres, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania (FIHR),…

- La cei 55 de ani, Neculai Preda a intrat in cursa pentru functia de primar al orasului Targu Neamt din partea Partidului Miscarea Populara, motivat si fara niciun regret. Actualmente este pensionar MAI, dupa o activitate de 30 de ani in Politia Romana, dintre care 25 de ani numai in operativ. Este casatorit…

- Agentiile de turism din Romania apeleaza la interventia statului pentru gasirea unor solutii viabile pe termen scurt si mediu, in perspectiva relansarii activitatii turistice si a asigurarii vacantelor dorite de romani, se arata intr-o scrisoare deschisa transmisa premierului Ludovic Orban de catre…