Stiri pe aceeasi tema

- Naționala masculina de polo pe apa a Romaniei, alcatuita din jucatori sub 17 ani, intalnește, vineri seara, la Tg.Mureș, formația Republicii Moldova, in cel de-al doilea meci din cadrul turneului de calificare pentru Campionatul European. Partida, gazduita de Bazinul Olimpic "Mureșul", va incepe la…

- Cata bucurie sa fie in sufletul unui sportiv care caștiga titlul european in fața propriilor suporteri? Luptatorul Denis Mihai ne poate raspunde, cu siguranța, la aceasta intrebare! El a caștigat marti seara, medalia de aur la Campionatul European de Seniori U23, categoria 55 kg – lupte greco romane.…

- Sala Polivalenta din București gazduiește, in aceasta saptamana, intrecerile Campionatului European de lupte, rezervat sportivilor cu varsta sub 23 de ani. Primii care au intrat in concurs sunt luptatorii de la greco-romane. La competiție participa și doi sportivi de la CSS-CSM Tg.Mureș, Biro Krisztian…

- Miercuri dupa-amiaza, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și ACS HC Buzau, joc din cadrul etapei a 20-a din Liga Zimbrilor. In cele din urma “au aparut ghioceii” pentru Minaur, care a reușit sa se impuna cu 25-22, dupa un meci extrem de dificil, decis…

- Echipa masculina de sabie juniori a Romaniei a castigat, marti, titlul european, dupa ce a invins in finala probei echipa Ungariei, la Campionatul European de Scrima pentru cadeti si juniori de la Tallinn. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Echipele naționale de tenis de masa ale Romaniei, atat pentru divizia masculina cat și pentru cea feminina, s-au calificat la Campionatul Eruopean de la Malmo din luna septembrie fara nicio infrangere, transmite Federația Romana de Tenis de Masa pe Facebook. “In ultima runda, Romania a invins Ungaria,…

- Patinatoarea romana Julia Sauter s-a clasat pe locul 10 in proba feminina de la Campionatul European de patinaj artistic. Aceasta este cea mai buna clasare din istorie pentru Romania. Eleva antrenorului Marius Negrea a incheiat concursul cu 160.42 puncte. Titlul european a revenit sportivei din Georgia,…

- Hotelul Secret Garden din Danești a fost gazda festivitații de premiere pentru cei mai buni sportivi practicanți de skandenberg ai Clubului Sportiv Unirea Șișești. Cu aceasta ocazie, primarul din Șișești, Ioan Tentiș, a oferit Titlul de Cetațean de Onoare multiplului campion mondial Olimpiu Fat. Maramureșeanul…