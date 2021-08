Un nou tir de rachete dinspre Liban spre Israel, a doua zi consecutiv. Armata israeliană ripostează Peste zece rachete au fost lansate vineri dinspre Liban catre Înaltimile Golan ocupate de Israel, ceea ce a declansat alarma antiaeriana în mai multe localitati israeliene, acesta fiind al doilea incident de acest tip în regiune în numai doua zile, transmite EFE citata de Agerpres.



"Au fost lansate cel putin zece rachete din Liban catre teritoriul israelian", cele mai multe "au fost interceptate" de sistemul de aparare antiaeriana israelian, iar câteva au cazut într-o zona nepopulata, a transmis armata într-un comunicat de presa.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

