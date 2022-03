Un nou tip de magnet ar putea ajuta la dezvoltarea de noi echipamente medicale

Farul Constanta, invinsa de FCSB, in primul meci din play-off

Decizii de arbitraj contra Farului in repriza secunda a partidei din Bucuresti.Farul Constanta a disputat in aceasta seara meciul din etapa intai a turneului play off din Liga 1, in deplasare cu FCSB, a doua clasata.Partida le a revenit gazdelor, scor 2 0 Edjouma 66, O. Popescu… [citeste mai departe]