Un nou termen de lansare pentru Shopping City Târgu Mureș! NEPI Rockcastle, cel mai mare investitor imobiliar din Romania dupa valoarea activelor, amana inaugurarea celui mai nou centru comercial din portofoliu, Shopping City Targu Mureș. Investiția de 70 milioane euro de la Tirgu Mureș, programata pentru inaugurare inițial pentru luna martie, a fost acum amanata pentru trimestrul III. Amanarea este decisa pe fondul restricțiilor comerciale [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inca 11 persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul celor decedati ajungand la 1.002, informeaza, marti, Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre sase femei si cinci barbati cu varste cuprinse intre 59 si 87 de ani. Deces 992 Barbat, 77 ani, județ Suceava. Data confirmare: 04.05.2020.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a raspuns marți seara acuzațiilor lansate de președintele Klaus Iohannis la adresa parlamentarilor social-democrați, atragandu-i atenția ca aceștia au votat „un guvern care nu merita sa fie votat” pentru ca, in plina pandemie, Romania avea nevoie de stabilitate, nu…

- In urma apelului facut de Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant din Targu Mures, care a accesat mecanismul de echipare a spitalelor din Romania creat de Salvati Copiii in lupta contra pandemiei, organizatia a reusit sa aloce fondurile necesare si sa puna de indata la dispozitia…

- La aceasta ora, cerul prezinta unele innorari in nordul si centrul tarii si este variabil senin in restul teritoriului. Vantul sufla slab si moderat. Astazi, vremea se va raci accentuat in vestul, nordul si centrul tarii, unde valorile termice se vor situa sub mediile multianuale, iar in rest va fi…

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR), Mihai Covaliu, a precizat ca federatiile sportive vor trebui in perioada urmatoare sa-si reanalizeze obiectivele propuse pentru Jocurile Olimpice, care au fost amanate pentru anul viitor din cauza pandemiei globale de COVID-19. "Era ceea ce ne…

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, a precizat ca federatiile sportive vor trebui in perioada urmatoare sa-si reanalizeze obiectivele propuse pentru Jocurile Olimpice, care au fost amanate pentru anul 2021 din cauza pandemiei globale de COVID-19. "Era ceea ce ne asteptam,…

- Firmele caredistribuie produse alimentare si livreaza bunuri in mediul rural, trag unsemnal de alarma: mai au stocuri doar pentru 30 de zile și cer ajutorul Guvernuluipentru a remedia situația.Asociatia Companiilor de Distributie de Bunuri din Romania (ACDBR) a transmis un comunicat prin care cere ajutorul…

- Raed Arafat a anuntat, miercuri, ca se suspenda pentru o perioada de 6 luni distributia in afara teritoriului Romaniei a medicamentelor si a tuturor produselor sanitare care au legatura cu prevenirea, diagnosticarea si tratamentul pentru COVID-19. „La propunerea Ministerului Sanatații, Comitetul National…