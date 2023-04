Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanți ai Autoritații pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) au intervenit, duminica, pentru a captura doi caini de talie mare. S-a intamplat in sectorul 6 al Capitalei, in apropierea unui bulevard intens circulat. E vorba de bulevardul Iuliu Maniu. Cei doi caini sunt din rasa ciobanesc…

- O femeie care se plimba cu cainele ei pe digul de la Lacul Morii a fost atacata de doi caini de lupta, rasa Cane Corso, care scapasera din curtea stapanului și hoinareau liberi pe campul de la Lacul Morii, informeaza Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor intr-o postare pe Facebook. Atacul…

- Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 din București, a anunțat masurile pe care le va lua Primaria dupa ce o femeie atacata de caini fara stapan a murit. Totodata, Ciucu a acuzat Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor ca nu și-a indeplinit obligațiile. Ciprian Ciucu susține ca inainte…

- Angajații autoritații pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) au capturat luni, din zona Lacul Morii, unde o femeie a fost ucisa, doi caini adulti si un pui, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al ASPA, Catalina Tranescu.

- Personajul absent in drama femeii ucise de caini este primarul din Chiajna, Mircea Minea, co-presedinte ALDE, sustinut de PSD si edil-sef din 1996. Femeia ucisa, azi, de caini, alerga intr-o zona aflata la granita dintre Bucuresti si Chiajna, unde, potrivit unor documente oficiale ale Autoritatii pentru…

- De mai bine de 48 de ore, Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor și Poliția Locala iși paseaza responsabilitatea pentru moartea cumplita a Anei, care a fost sfașiata de o haita de caini in zona Lacul Morii din Sectorul 6 al Bucureștiului.

- Catalina Tranescu, purtatoarea de cuvant a Autoritatii pentru Supravegherea si Protectia Animalelor, a declarat sambata ca in prezent se afla in teren echipaje ale instituției care incearca sa identifice cainii implicați in atacul din aceasta dimineața. Reprezentanta ASPA a subliniat ca instituția are…

- Purtatoarea de cuvant a Autoritatii pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) Catalina Tranescu a declarat, dupa ce o femeie a fost omorata de o haina de caini in timp ce alerga in zona Lacul Morii din Capitala, ca ASPA a ridicat peste 120 de caini din luna aprilie a anului 2022, cand victima…