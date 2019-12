Un nou summit privind restabilirea pacii in Ucraina in asa-zisul format ''Normandia'' (Ucraina, Rusia, Franta, Germania) va fi organizat in patru luni, a anuntat luni seara presedintele francez Emmanuel Macron, la incheierea summitului de la Paris, relateaza AFP. ''Am avansat asupra dezangajarii, a schimburilor de prizonieri, incetarii focului si a evolutiei politice'' si ''le-am cerut ministrilor nostri sa lucreze in urmatoarele patru luni (...) in vederea organizarii de alegeri locale cu obiectivul unui nou summit in patru luni'', a declarat presedintele…