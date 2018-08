Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua Corei s-au pus de acord luni sa organizeze un summit intre liderii celor doua state la Phenian pana la sfarsitul lunii septembrie, conform unei intelegeri la care s-a ajuns in timpul intalnirii la nivel inalt desfasurata in localitatea Panmunjom, in zona de securitate comuna, anunta agentia…

- Coreea de Nord si Coreea de Sud au cazut de acord luni sa organizeze un summit intre liderii celor doua tari in septembrie la Phenian, scrie Washington Post. Oficiali guvernamentali ai ambelor tari au participat luni la discutii in partea de nord a satului de granita, Panmunjom si au anuntat ulterior…

- Cele doua Corei vor avea saptamana viitoare discutii la nivel inalt in vederea pregatirii celui de-al treilea summit intre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat joi Seulul, relateaza AFP si dpa, preluate de Agerpres. Ministerul Unificarii sud-coreean…

- Coreea de Sud si vecinul sau din Nord au discutat marti despre interconectarea cailor ferate la frontiera lor, o conexiune fizica de natura sa duca la un alt nivel relatiile din peninsula divizata, informeaza AFP. Discutiile, primele pe aceasta tema in ultimii zece ani, au avut loc in orasul frontalier…

- Donald Trump a spus ca denuclearizarea Coreei de Nord „va incepe curand”. Declarațiile au fost facute dupa discuțiile care au avut loc, marți, intre președintele SUA și Kim Jong-un, la Singapore . Dupa discuțiile care au durat cateva ore, Donald Trump și Kim Jong-un au semnat un acord de bune intenții.…

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo si fostul sef al serviciilor secrete nord-coreene, Kim Yong Chol, s-au intalnit la New York pentru a discuta despre potentialul summit intre presedintele american Donald Trump si liderul suprem de la Phenian, Kim Jong-un, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Presedintii celor doua Corei, Kim Jong Un si Moon Jae-in, s-au intalnit la un al doilea summit la Panmunjom, a anunțat presedintia sud-coreeana, citata de agenții de presa, informeaza Agerpres.