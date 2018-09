Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal masculin Steaua Bucuresti a obtinut a doua victorie din SEHA League, joi, pe teren propriu, cu formatia sarba HC Vojvodina, scor 28-27 (14-14) informeaza news.roPrincipalii marcatori ai partidei au fost Humet 10 goluri, Georgescu 6, pentru Steaua, respectiv Ovcina 6 si Stankovici…

- Echipa de handbal masculin Steaua Bucuresti a suferit, marti, prima infrangere din SEHA League, in deplasare, cu formatia croata HC PPD Zagreb, scor 24-17 (9-8). Adversara joaca si in Liga Campionilor.Principalii marcatori pentru Steaua au fost Humet si Vujici, cu cate 3 reusite, iar de la…

- Petre Apostol Echipa de handbal Steaua Bucuresti a reusit sa se califice in turul secund din Cupa EHF, dupa ce s-a impus si in mansa retur, din Sala „Concordia”, din Chiajna, intr-un meci in care capitanul ploiestean al trupei ros-albastre, Ionut Georgescu, a fost cel mai bun marcator. Georgescu si…

- Petre Apostol Dupa o absenta de opt ani din cupele europene, echipa de handbal Steaua Bucuresti a revenit, duminica seara, cu o victorie, in primul tur preliminar al Cupei EHF. Printre protagonistii echipei steliste s-a regasit si ploiesteanul Ionut Georgescu, acesta fiind chiar capitanul gruparii ros-albastre,…

- Steaua Bucuresti, prima echipa romaneasca de handbal masculin acceptata in SEHA League, competitie rezervata doar echipelor de cupe europene, a invins marti, pe teren propriu, formatia slovaca Tatran Presov, scor 26-25 (12-16).Marcatorii echipei steliste au fost Rosu 7 goluri, Grbovici 4,…

- Steaua a fost la un minut si jumatate distanta de a castiga titlul in primavara, dar a revenit la startul noului sezon pregatita sa se remarce in cel putin una din cele patru competitii in care ia startul. Clubul din Ghencea a inceput ”maratonul” celor aproximativ 60 de...

- Steaua Bucuresti participa in premiera in SEHA League, o liga regionala la handbal masculin, iar primul meci il va sustine azi, de la ora 18:15, cu Tatran Presov (Slovacia). Meciurile reprezentantei Romaniei se vor vedea si in Romania la DigiSport.

- Vicecampioana nationala in 2018, Steaua Bucuresti, prima echipa romaneasca acceptata in SEHA League, competitie rezervata in exclusivitate echipelor de cupe europene, va debuta acasa pe 28 august, impotriva slovacilor de la Tatran Presov. Meciul va avea loc in Sala Polivalenta din Bucuresti, unde se…