Stiri pe aceeasi tema

- Un fost soldat rus care a cerut azil in Olanda vrea sa depuna marturie la Curtea Penala Internaționala cu privire la crimele de razboi comise de Rusia in Ucraina. Un fost soldat rus a cerut azil in Olanda și dorește sa depuna marturie la Curtea Penala Internaționala (CPI) cu privire la crimele de razboi…

- Rusia va organiza alegerile prezidentiale preconizate pentru luna martie si in teritoriile ocupate in estul si sudul Ucrainei, a anuntat luni Comisia Electorala Centrala de la Moscova, un scrutin la care se asteapta ca Vladimir Putin sa fie reales pentru un al cincilea mandat, relateaza AFP si Reuters,…

- Razboiul din Ucraina continua și nu sunt semne ca se va termina prea curand. Luptele sunt il plina desfașurare, la fel și atacurile Rusiei impotriva teritoriului pe care urmarește sa il domine. Președintele Putin a reușit sa surprinda din nou cu o decizie radicala, care presupune finanțarea razboiului…

- Peste 2.400 de copii ucraineni cu varste cuprinse intre sase si 17 ani au fost dusi in 13 centre din Belarus de la invazia Rusiei in Ucraina, potrivit unei cercetari publicate joi de Universitatea Yale, relateaza Reuters.

- Peste 2.400 de copii ucraineni cu varste cuprinse intre sase si 17 ani au fost dusi in 13 centre din Belarus de la invazia Rusiei in Ucraina, potrivit unei cercetari publicate joi de Universitatea Yale, relateaza Reuters, citat de news.ro.Procurorul general al Ucrainei a declarat in luna mai ca investigheaza…

- GSP a dialogat cu Mircea Lucescu, pe parcursul zilei de vineri. Reputatul antrenor roman a acceptat sa vorbeasca despre situația pe care o are in Ucraina, țara care se afla in razboi cu Rusia de mai bine de un an și jumatate. Il Luce a comentat și pe marginea subiectului Ionuț Lupescu la Clubul Sportiv…

- Rusia a ucis in medie sase civili pe zi in Ucraina in ultimele sase luni, conform unui raport al Oficiului Inaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, prezentat miercuri la Kiev, care consemneaza un bilant de 10.000 de civili ucisi de la inceperea ofe

- Sambata, la implinirea unui an de cand Rusia a proclamat anexarea regiunilor ucrainene Herson, Zaporojie, Donetk si Lugansk, presedintele rus Vladimir Putin a promis reconstructia regiunilor afectate de razboi, transmite dpa.