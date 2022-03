Un nou stadiu arată că doza 3 este eficientă împotriva Omicron Nou studiu CDC arata ca vaccinarea impotriva COVID-19 a continuat sa fie extrem de eficienta in protejarea adulților impotriva formelor severe sau decesului atunci cand varianta Omicron era dominanta. Potrivit RoVaccinare, vaccinarea cu 2 sau 3 doze de vaccin ARNm a redus cu 90% riscul de a dezvolta o forma severa sau de a muri din cauza COVID-19. Vaccinarea cu 3 doze de vaccin ARNm a oferit o protecție de 94% in perioada Omicron. Vaccinurile ARNm COVID-19 raman extrem de eficiente in prevenirea celor mai severe forme de COVID-19. Recomandam ca toate persoanele eligibile sa se vaccineze impotriva… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

- 14.495 de doze de vaccin Pfizer, Moderna si Johnson&Johnson au fost administrate in saptamana trecuta, in Romania, potrivit Institutul National de Sanatate Publica (INSP).Din numarul total de doze administrate, 508 au fost Pfizer Pediatric, pentru copii intre 5 si 11 ani (129 – doza I si 379 – doza…

- Cateva zeci de persoane au protestat, duminica, la București, impotriva razboiului pornit de Rusia in Ucraina. Urmarește Romania Libera și pe Twitter , Facebook și Google News ! The post Romanii au protestat la Ambasada Rusiei impotriva razboiului din Ucraina appeared first on Romania Libera .

- Autoritatea de reglementare a comunicațiilor din Rusia, Roskomnadzor, a declarat vineri ca a cerut lui Google de la Alphabet Inc sa nu mai raspandeasca ceea ce a etichetat drept amenințari impotriva cetațenilor ruși pe platforma sa de partajare video YouTube, noteaza Reuters. Roskomnadzor a spus ca…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a observat ca noua varianta a coronavirusului, detectata in trei tari europene – Franta, Tarile de Jos si Danemarca -, care combina tulpinile Delta si Omicron si a fost denumita „Deltacron”, are „un nivel redus de circulatie, relateaza EFE. OMS nu respinge insa…

- Germania a raportat marți o incidența record, cu doar cateva zile inainte de relaxarea planificata a restricțiilor, noteaza Reuters. Institutul Robert Koch (RKI) a inregistrat 198.888 de noi infectari, adica cu 42.000 mai mult decat acum o saptamana, numarul total ajungand la peste 17,4 milioane. In…

- Miercuri, in prima zi fara restricții, a scazut rata Covid in Romania. Ministerul Sanatații a anunțat, miercuri, pentru București, o rata de 13,41 cazuri la mia de locuitori. Tot miercuri, in judetul Ilfov, rata de infectare Covid este de 8,98 cazuri la mia de locuitori. In ultimele 24 de ore, cele…

- Un nou studiu al Universitații Oxford a descoperit ca virusul COVID-19 provoaca contracția creierului, reduce materia cenușie in regiunile care controleaza emoțiile și memoria și poate afecta zonele care controleaza simțul mirosului. Asta arata un nou studiu al Universitații Oxford publicat in revista…

- Medicul Valeriu Gheorghita afirma ca "datele din viata reala" arata ca vaccinarea anti-COVID „are o eficienta mult redusa fata de protectia impotriva infectiei", insa vaccinarea reduce numarul celor care ajung sa ia tratament antiviral, pe al celor care ajung internati la spital, dar si numarul deceselor.…